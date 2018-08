Są już pierwsze efekty akcji "TIR". Mandaty sypią się jak z rękawa

Od piątku 3 sierpnia policja prowadzi akcję "TIR". Na celowniku są kierowcy ciężarówek, którzy łamią przepisy na autostradach, a także tamują ruch poprzez zbyt powolne wyprzedzanie. Mandaty nie są wysokie, ale jest ich sporo.

Jednocześnie policja przypomina o wakacyjnych ograniczeniach ruchu w Polsce. Od 29 czerwca do 2 września 2018 r kierowcy pojazdów o DMC przekraczającym 12 ton (poza autobusami) nie mogą jeździć w konkretnie ustalonych godzinach: w piątki od godz. 18.00 do 22.00, w soboty od godz. 8.00 do 14.00 i w niedziele od godz. 8.00 do 22.00.