Ruszyły zapisy na limitowaną Yamahę TMax 20th Anniversary. Będzie tylko 560 egzemplarzy

Napęd pozostał bez zmian, a to oznacza dwucylindrowy silnik o pojemności 562 cm3, którego maksymalna moc to 47,6 KM przy 7500 obr./min. Wartość ta wynika z przepisów i jest to największa dozwolona moc dla prawa jazdy kategorii A2. Maksymalny moment obrotowy to 55,7 Nm przy 5250 obr./min. Elektroniczny system D-Mode ma dwa tryby jazdy, czyli miejski i sportowy.