Royal Enfield Interceptor 650 pobił rekord światowy prędkości. Wystarczyło znaleźć kategorię

Bicie motocyklowych rekordów prędkości podzielone jest na tyle kategorii, że czasem trudno się połapać. Oddzielne dla maszyn seryjnych i konstrukcji specjalnych, wiele poziomów rozbudowania owiewek i oczywiście cała lista różnych pojemności silnika. A to tylko czubek góry lodowej – ograniczenia poszczególnych klas dotyczą konstrukcji silnika czy długości wahacza. Swoją kategorię znalazł też Charlie Hallam (Hallam Cycle Works), który wraz z Andrew Hallamem (HRA Geelong) zmodyfikowali royala enfielda interceptora 650, który został nazwany Sabre . Maszyna ta wystartowała w klasie M-F 650.

Największe zmiany objęły silnik. Zmodyfikowano komory spalania, zwiększono zawory, przebudowano rozrząd, zastosowano kute tłoki. W skrzyni biegów udało się zmniejszyć opory. Do tego royal enfield dostał zawieszenie Ohlins, lżejsze felgi, gładkie opony Pirelli Diablo i wydłużony do maksimum wahacz.

Bicie rekordu miało miejsce na słonej równinie Lake Gairdner. Dotychczasowy najlepszy wynik wynosił 119,961 mil na godzinę (193,059 km/h). Charlie Hallam pobił go już podczas pierwszych przejazdów pierwszego dnia. Jednak wynik był tylko nieznacznie lepszy i Australijczyk wiedział, że jego maszyna potrafi pojechać szybciej. Drugiego dnia wynik był już zdecydowanie lepszy, ale to nie było ostatnie słowo. Hallam podjął jeszcze jedną próbę wieczorem. Po jednym przejeździe (rekord jest średnią z dwóch wykonanych w obie strony), podczas którego zanotowano prędkość 130,370 mil na godzinę (209,810 km/h), drugi przełożono na kolejny dzień. Podczas ostatniego przejazdu motocykl osiągnął 133,779 mil na godzinę (215,296 km/h), co dało ostateczny rekord wynoszący 132,050 mil na godzinę (212,514 km/h).