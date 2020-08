Royal Enfield Classic 500 Tribute Black na zakończenie produkcji

Motocykle Royal Enfield sprzedawane są na wielu światowych rynkach, ale największą popularnością cieszą się na lokalnym, czyli w Indiach. Nic więc dziwnego, że oferta jest dostosowywana właśnie do tego rynku, a tam modele z silnikiem 500 cm3 nie cieszyły się dużą popularnością . Z jednej strony stała za tym wyższa cena, a z drugiej brak potrzeby posiadania mocniejszego motocykla. W Indiach często oznacza to jazdę w korku w ślimaczym tempie, a nawet poza nim nie osiąga się dużych prędkości.

Nie jest niespodzianką, że trafi ona też do Europy. To właśnie na Starym Kontynencie wersja z większym silnikiem cieszyła się popularnością. Bardziej pasowała do oczekiwań europejskich klientów, ale niestety nie wystarczyło to, aby pozostała w sprzedaży. Royal Enfield Classic 500 to produkowany od 2010 r. motocykl przypominający swoim stylem Bulleta. Jego silnik generuje 27,5 KM i 41 Nm.