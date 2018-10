Rowerzyści we Wrocławiu nie potrafią korzystać z nowych ścieżek. Jeżdżą pod prąd

Wrocław doczekał się nowych ścieżek rowerowych. Pojawiły się na ul. Piłsudskiego i ul. Zielińskiego, a więc w centrum. Jeszcze nim zostały oficjalnie otwarte okazało się, że nie wszyscy wiedzą, jak z nich korzystać. ZDiUM apeluje o rozwagę.

Przepisy ruchu drogowego obowiązują wszystkich – od kierowców, przez pieszych, po rowerzystów . Przypomina o tym wrocławski Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, do którego dochodzą informacje o niebezpiecznych sytuacjach tworzonych przez cyklistów . Chodzi o nowe drogi rowerowe na ul. Piłsudskiego i ul. Zielińskiego, które były dostępne do użytku jeszcze przed ich oficjalnym odbiorem.

W komentarzach pojawiła się dysputa między kierowcami a rowerzystami. Ci pierwsi sugerują, że osoby wsiadające na rower nie znają przepisów, więc to normalne, że nie stosują się do znaków. Drudzy z kolei odbijają piłeczkę, mówiąc, że to kierowcy często nie jeżdżą zgodnie z prawem. Jedno jest pewne. Skoro są znaki, to należy je respektować.