Rowerzyści muszą się martwić o więcej niż tylko mandat za prędkość. Kary sięgają 500 zł

Przepisy ruchu drogowego obowiązują wszystkich, w tym rowerzystów. Policjanci mają teraz wyciągać konsekwencje od tych, którzy przekraczają prędkość. To jednak nie jedyny rodzaj mandatu, jaki może zapłacić rowerzysta.

O zmianie poinformowała 25 czerwca "Gazeta Wyborcza". Jak donosi dziennik, funkcjonariusze drogówki będą teraz po służbie raportować ukaranych rowerzystów, których przyłapali na jeździe szybciej niż to dozwolone. Problem szczególnie dotyczy miejsc z ograniczeniem do 20 km/h, ale pamiętajmy, że niektórzy kolarze rozpędzają się także do ponad 50 km/h. Jeśli zrobią to w terenie zabudowanym, mogą liczyć się z mandatem.