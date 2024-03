Rock and rollowe malowanie Tobacco Fade to druga odsłona serii Enthusiast Harleya-Davidsona

Nowa kolekcja motocykli Enthusiast została nazwana Tobacco Fade. Jej malowanie w charakterystycznych odcieniach brązu nawiązuje do klasycznych, ciepłych wykończeń drewna, które po raz pierwszy pojawiły się na rock and rollowych gitarach, basach i perkusjach w latach 60. Malowanie z gradientem i wyraźnymi liniami wygląda klasycznie i zdecydowanie pasuje do motocykli Harleya-Davidsona. Uzupełnieniem projektu są oldschoolowe loga na baku. Zadbano też o takie smaczki jak inspirowany winylowymi płytami medalion na zbiorniku paliwa, stylizowana grafika kostki do gry na gitarze na przednim błotniku i logo Enthusiast na tylnym błotniku lub kufrze.