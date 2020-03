Premiera BMW R18 już niedługo. O nowym motocyklu wiemy sporo

BMW szykuje się do premiery nowego powercruisera R18. Choć oficjalna premiera będzie miała miejsce dopiero na początku kwietnia, pierwsze informacje jakie pojawiają się w sieci wskazują, że będzie to naprawdę pożądany motocykl.

Wiadomo już co będzie napędzać BMW R18. To dwucylindrowy bokser o pojemności 1802 cc (tak!), który ma nawiązywać do wczesnych rozwiązań marki. Oczywiście postarano się, by takie ułożenie gigantycznych cylindrów nie powodowało (zbyt) dużych wibracji. Jednostka ma 91 KM i waży 110 kg. Przypomnijmy, mówimy o samym silniku!