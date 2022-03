Połowę motocykli sprowadzamy z jednego kraju. Sytuacja mocno się zmieniła

Na blisko 105 tys. jednośladów po raz pierwszy zarejestrowanych w Polsce w 2021 r. ponad 70 tys. stanowiły pojazdy używane sprowadzone z zagranicy. Nie powinno być zaskoczeniem, że podobnie jak w przypadku samochodów, również motocykle przede wszystkim przywozimy z Niemiec. Co więcej, wg raportu clicktrans.pl z tego kraju w 2021 r. przyjechało do nas aż 49,2 proc. wszystkich jednośladów. To duża zmiana, bo jeszcze w 2019 r. było to 37,2 proc.