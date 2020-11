Policjanci z Sopotu otrzymali dwa motocykle BMW. Będą na nich patrolować miasto

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie dostali dwa nowe motocykle BMW F 900 XR. Będą one wykorzystywane do codziennych zadań i pozwolą funkcjonariuszom na szybsze docieranie do zdarzeń również w miejscach, do których dojechanie samochodem jest utrudnione.

Policyjne BMW F 900 XR (Policja)