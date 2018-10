Policja przejmie inspektorów, fotoradary i kamery. Koniec kontrowersyjnych mandatów

ITD ma obecnie pod skrzydłami całą sieć fotoradarów i 20 kamer monitorujących ruch na skrzyżowaniach. Cały ten system ma niebawem przejąć policja, a to oznacza, że będzie on ulepszony i powiększony. Kierowcy będą musieli uważać, bo kontrowersje z mandatami z rejestratorów są dla nich niekorzystne.

Te rozmieszczone w całej Polsce (lista lokalizacji poniżej) służą do zbierania dowodów na kierowców, którzy pokonują skrzyżowanie na czerwonym świetle albo zbyt gwałtownie hamują przed skrzyżowaniem. To pierwsze wykroczenie jest zagrożone karą od 300 do 500 zł i aż 6 punktów karnych, a to drugie może kosztować od 100 do 300 zł i 2 punkty karne.