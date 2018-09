Zatrzymał innego kierowcę policyjnym lizakiem. Za gadżet za 25 zł można trafić za kratki

Pewien kierowca nagrał, jak inny kierujący zatrzymał go policyjnym "lizakiem”. Za takie zachowanie drogowy "szeryf” może trafić za kratki. Posługiwanie się gadżetem, który można kupić za 25 zł, to wyraz nadzwyczajnej głupoty.

Zachowanie kierowcy czerwonego auta było przejawem skrajnej nieodpowiedzialności. Po pierwsze, posługiwanie się atrybutami policjantów można potraktować jako podawanie się za funkcjonariusza publicznego i wykonywanie czynności związanych z jego pracą . A za takie zachowanie można trafić do więzienia nawet na rok. Oprócz tego, zatrzymywanie się przy ruchliwej drodze powoduje spore zagrożenie. Jeśli doszłoby do potrącenia lub wypadku, to nie tylko kara dla mężczyzny mogłaby być wyższa, ale też narażał siebie i innych na utratę zdrowia lub nawet życia.

Jeśli chodzi o autora nagrania, to jeśli okazałoby się, że policjant jest prawdziwy, a kierowca by się nie zatrzymał, to po mógłby trafić do więzienia nawet na 5 lat oraz zostałoby mu obligatoryjnie odebrane prawo jazdy na okres od roku do 15 lat.