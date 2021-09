Policja ma nowe motocykle. To offroadowe aprilie RX 125

Wybór padł na Aprilię RX 125. Jest to motocykl do jazdy w trudnym terenie, który zarazem ma homologację drogową (ma światła i miejsce na tablicę tejestracyjną). Przy tym jest lekki, co ułatwia jazdę np. po piachu. Dla funkcjonariuszy ważny był też silnik 125 cm3, gdyż dzięki temu można nim jeździć na kategorię B. To oznacza, że po przeszkoleniu z dwóch nowych motocykli będą mogli korzystać wszyscy policjanci z poznańskiej jednostki wodnej.