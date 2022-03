Polacy coraz chętniej kupują motocykle. Padł rekord

W lutym 2022 r. po raz pierwszy w Polsce zarejestrowano też 3810 używanych motocykli sprowadzonych z zagranicy. Jest to wynik o 465 sztuk (13,9 proc.) wyższy niż rok wcześniej. W tej grupie najpopularniejsze marki to kolejno Honda, Yamaha i Suzuki. Wśród pojazdów używanych już tradycyjnie motorowery stanowiły zdecydowaną mniejszość – 640 sztuk. Oznacza to, że w lutym łącznie przybyło 4450 używanych jednośladów.