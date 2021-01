Kary za jazdę "odblokowanym" motorowerem. Stracisz nie tylko dowód rejestracyjny

Czym są motorowery?

– W świetle przepisów motorower to pojazd dwu- lub trójkołowy o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 50 cm3 lub silniku elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h – tłumaczy kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Czyli motorower to mały motocykl lub skuter , który musi spełnić trzy warunki. Pierwszym jest maksymalna pojemność silnika 50 cm3, drugim maksymalna moc 4 kW (ok. 5,5 KM) i trzecim maksymalna osiągana prędkość 45 km/h. I choć ingerencja w dwa pierwsze parametry nie jest częsta, tak moc 5,5 KM bez problemu pozwala na rozpędzenie się do większej prędkości. Limit ten jest spełniany dzięki zamontowaniu ogranicznika, który wielu właścicieli motorowerów zdejmuje.

Co grozi za jazdę "odblokowanym" motorowerem?

Nierzadko zdarza się, że po prostu kupuje się używany motorower, który już takiego limitera nie ma. Trzeba jednak pamiętać, że tak jak inne modyfikacje są często trudne do wykrycia przez policję, tak już "odblokowanie" motoroweru łatwo zauważyć i udowodnić – wystarczy zmierzyć prędkość radarem . Co grozi za taką jazdę?

– Policjant, gdy zatrzyma taki skuter do kontroli (w tym np. kontroli prędkości) i będzie mieć uzasadnione przypuszczenie, że nie spełnia on wymogów technicznych, jakim podlega, zatrzyma za pokwitowaniem dowód rejestracyjny pojazdu, sporządzając odpowiednią dokumentacje i skieruje pojazd na badania techniczne (motorower musi być zgodny z homologacją UE) – wyjaśnia kom. Robert Opas.

Uprawnienia do jazdy motorowerem

Na tym kary mogą się nie skończyć. Do jazdy motorowerem wymagana jest karta motorowerowa lub prawo jazdy kategorii AM (albo jakiejkolwiek innej), a w przypadku osób, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 r. wystarczy dokument tożsamości. Jednak motorower ze zdjętym ogranicznikiem prędkości kwalifikuje się już pod uprawnienia A1 lub osób, które posiadają prawo jazdy kategorii B od przynajmniej 3 lat (tak samo jak motocykle 125 cm3 ).

Zatem jeśli taką "50-tką" bez limitera porusza się osoba nie posiadająca uprawnień na "125-tkę", to za to grozi jej dodatkowy mandat .

– Jeśli kierowca dysponuje tylko kartą motorowerową bądź prawem jazdy kategorii AM to otrzyma mandat (500 zł) za poruszanie się pojazdem bez wymaganych do tego celu uprawnień lub policjant skieruje sprawę do sądu – dodaje kom. Robert Opas.