Pojazdy z czasów PRL-u mogą być dziś sporo warte. Sprawdzamy ceny

To model, który dziś zapewne jako pierwszy wymieniłyby osoby zapytane o polskie auto sprzed lat. Produkcja Poloneza ruszyła w 1978 r. i chyba nawet władze FSO nie podejrzewały wówczas, że auto będzie powstawało aż do 2002 r. - oczywiście z modyfikacjami. Już w momencie swojego debiutu Polonez nie był zbyt nowoczesny, ale dziś nie jest to już przeszkodą dla potencjalnych klientów.