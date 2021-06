Pobił rekord świata. Tylu państw w 24 h na motocyklu nikt wcześniej nie odwiedził

Swoją jazdę pod hasłem "The Longest Day" Boni rozpoczął wieczorem 20 czerwca w szwedzkim Malmo. Stamtąd skierował się do Danii i Niemiec. Bicie rekordu nie wiązało się z pokonaniem największej liczby kilometrów, tylko z odwiedzeniem największej liczby państw. Zatem temu podporządkowano trasę. Włoski dziennikarz pojechał zatem na chwilę do Holandii i wrócił do Niemiec, aby później skręcić do Belgi i "zahaczyć" o Luksemburg.