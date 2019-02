Po zmroku ginie najwięcej pieszych

Jedziesz za miastem po zmroku? Nie warto się spieszyć. Ryzyko wypadku z udziałem pieszego po zapadnięciu zmierzchu, poza terenem zabudowanym, jest dwunastokrotnie większe niż za dnia – wynika z nowych analiz Instytutu Transportu Samochodowego.

ITS przeanalizował wypadki drogowe z udziałem pieszych poza terenem zabudowanym, do których doszło za dnia oraz po zmroku, gdzie jedynym źródłem światła były reflektory samochodowe. Dane o wypadkach z lat 2013-2017 zaczerpnięto z bazy danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającego przy ITS.