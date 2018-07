Po latach ministerstwo jest gotowe. Jedna tablica na cały okres użytkowania auta

Poseł Liroy-Marzec dopina swego. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przypisaniem jednej tablicy rejestracyjnej dla auta na całe jego "życie". To niemal finał inicjatywy ciągnącej się od kilku lat. Zmniejszy ona koszty przy zakupie auta, choć zagadnienie tablic można rozwiązać znacznie lepiej.

Dzięki temu można będzie zmniejszyć kolejki w wydziałach komunikacji oraz ograniczyć koszty. Jeden komplet tablic rejestracyjnych to ok. 80 zł, co może i byłoby wydatkiem do przełknięcia, ale trudno jest usprawiedliwić taką cenę w przypadku indywidualnych tablic kosztujących aż 1000 zł. Trzeba też pamiętać, że stare "blachy" po zakupie wymagają utylizacji. Po zmianach przy zakupie wystarczyłoby po prostu wypełnić kilka pól w internetowym wniosku i cieszyć się nowym autem.