Piekło zamarzło. KTM 990 RC R będzie drogowym sportem

KTM przez lata twierdził, że miejsce motocykli sportowych jest na torze. Zatem mimo udziału marki w MotoGP, w ofercie znajdowały się do tej pory tylko małe RC 125 i RC 390. Natomiast limitowany RC 8C nie miał homologacji drogowej, ale mimo to był ogromnym hitem i co roku krótka seria wyprzedawała się w kilka minut. To był znak dla "pomarańczowych", że ich klienci bardzo pożądają przynajmniej średniego sporta. I wreszcie się doczekają. Tym bardziej, że całe to "sport na tor" wydaje się co najmniej dziwne, patrząc przez pryzmat osiągów topowego Duke’a i niezbyt grzecznego obrazu, kreowanego przez samego producenta.