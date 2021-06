Piaggio One pokazane w Pekinie. Ma trzy wersje

Piaggio One Active będzie wyposażone we wspomniany większy akumulator 2,3 kWh, ale też mocniejszy silnik o mocy 2 kW (2,7 KM) i momencie obrotowym 95 Nm. Jego zasięg to 85 km, ale prędkość maksymalna to już 60 km/h. To ostatnie oznacza, że mimo małej mocy, jest to już motocykl, a nie motorower, więc kwalifikuje się pod przepisy "125-tek", a zatem wymagana jest kategoria A1 (A2 lub A) albo kategoria B od przynajmniej trzech lat.