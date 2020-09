Peugeot odświeża swój trójkołowy skuter Metropolis 400

Trójkołowe skutery może i są droższe od klasycznych odpowiedników, ale mają dwie ważne zalety. Pierwsza to wygoda użytkowania, a druga (może i ważniejsza) to homologacja L5e, która oznacza tyle, że takimi pojazdami mogą jeździć osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii B od przynajmniej 3 lat. W odróżnienia od motocykli 125, nie ma tu limitu pojemności silnika czy mocy. Właśnie w tę klasę wpisuje się Peugeot Metropolis 400, który przechodzi spore zmiany.

Zacznijmy od silnika. Musiał on zostać dostosowany do nowych norm emisji Euro 5, więc już samo to niejako uruchomiło proces odświeżania tego modelu. Silnik o pojemności 399 cm3 generuje 36 KM, co pozwala na rozpędzenie się do prędkości 130 km/h. Czyni to z modelu Metropolis 400 maszynę, którą bez problemu można wyjechać też na drogę ekspresową czy autostradę.