Parlament Europejski chce zmian w ubezpieczeniach. Zyskają ofiary wypadków

Więcej pieniędzy dla ofiar wypadków drogowych i łatwiejsze uzyskiwanie zniżek na polisę przy przeprowadzce za granicę – to główne założenia przygotowywanej w Parlamencie Europejskim reformy rynku ubezpieczeń w państwach wspólnoty. Ewentualne zmiany mogą przełożyć się na wzrost składek.

Więcej pieniędzy

W środę 13 lutego w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych. Planowane zmiany mają przede wszystkim zabezpieczyć interesy poszkodowanych w wypadkach . A tych wciąż jest dużo. Jak informuje PE, w 2017 r. na europejskich drogach zginęło 25,3 tys. osób, a 135 tys. zostało poważnie rannych. Najważniejsza z planowanych zmian ma sprawić, by poszkodowani w Unii Europejskiej mogli otrzymać wyższe odszkodowania.

Obecnie suma gwarancyjna, czyli najwyższe możliwe odszkodowanie, które może wypłacić poszkodowanemu towarzystwo ubezpieczeniowe, wynosi 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych oraz 1,05 mln euro jeśli chodzi o szkody majątkowe. Co ważne, sumy te nie są zależne od liczby poszkodowanych w wypadkach czy też uszkodzonych w jego następstwie pojazdów. Zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego suma gwarancyjna dla szkód osobowych miałaby wynieść 6,07 mln euro, a dla szkód majątkowych 1,22 mln euro .

Co z ceną OC?

Czy planowana przez PE zmiana wpłynie na wysokość składek ubezpieczeniowych w Polsce? - Pod koniec 2018 r. minimalny zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli wzrósł z 5,00 mln euro do 5,21 euro w przypadku szkód osobowych i z 1,00 mln euro do 1,05 mln euro w przypadku szkód majątkowych. Jak na razie negatywny wpływ podwyższenia minimalnych sum gwarancyjnych na składkę polis OC nie jest widoczny. Trzeba jednak pamiętać, że niedawno mieliśmy do czynienia z podwyżką limitów znacznie mniejszą od tej, którą planuje Unia Europejska. Duży wzrost łącznej sumy gwarancyjnej dotyczącej szkód osobowych, który aktualnie rozważa Unia Europejska, mógłby negatywnie wpłynąć na ceny obowiązkowych polis OC - stwierdza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.