Panigale V2 Troya Baylissa trafiło do Polski. To drugi model Unica w naszym kraju

Na zakup Ducati Panigale V2 Troya Baylissa zdecydował się kolekcjoner z Polski. Choć egzemplarz ten nie różni się od "zwykłego" limitowanego modelu, to jest on wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Nie tylko z powodu wcześniejszego właściciela, ale też dlatego, że oficjalnie nie jest to część limitowanej serii, a projekt Ducati Unica, czyli studia, które tworzy specjalne modyfikacje na zamówienie klientów.