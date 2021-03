Orlando Bloom pokazał, czym będzie bawił się na torze. Ma dwa koła i napis "Aprilia"

Pochodzący z Anglii aktor opublikował na swoim Instagramie film i zdjęcie, jak przymierza się do nowego sportowego motocykla włoskiej marki. Przy tym Orlando Bloom napisał, że czuje się podekscytowany możliwością wypróbowania aprilii RS 660 na torze . I nie powinno być to zaskoczeniem, gdyż maszyna ta została stworzona właśnie do takiej zabawy.

Ciekawe, czy ten sportowy motocykl przypadł do gustu Orlando Bloomowi, ale można zgadywać, że tak właśnie było. W końcu jest to dopracowana maszyna, która ma się sprawdzić nie tylko na drogach, ale też na torze wyścigowym.

Aprilia RS 660 to sportowy motocykl napędzany dwucylindrowym rzędowym silnikiem o pojemności 659 cm3, którego maksymalna moc to 100 KM przy 10 500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy to 67 Nm przy 8500 obr./min. Z płynami waży 183 kg, a osiągi poprawia sportowe zawiedzenie, zestaw owiewek i mocne hamulce. Cena Aprilii RS 660 w Polsce to 49 900 zł.