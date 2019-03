Ogranicznik prędkości będzie obowiązkowy. Oto jak działa ISA

Unia Europejska szykuje kolejny zestaw obowiązkowego wyposażenia, które będzie musiało być montowane we wszystkich autach. Największe kontrowersje budzi system, który utrudni przekroczenie dozwolonej prędkości. Jego zadaniem jest ratowanie życia, ale może też utrudnić je kierowcom.

Samochody pod nadzorem

ISA, czyli Intelligent Speed Assistant, będzie obowiązkowym systemem w nowych samochodach sprzedawanych w UE. Zgodnie z unijnymi planami od maja 2022 r. nowe modele i generacje samochodów, a od maja 2024 r. wszystkie nowe samochody osobowe będą musiały być standardowo wyposażone w aktywne systemy bezpieczeństwa. Wśród nich znajdzie się ISA. To inteligentny ogranicznik prędkości , który ma skłonić kierowców do przestrzegania ograniczeń.

Mechanizm działania ISA jest prosty. System uzyskuje informacje na temat aktualnego limitu prędkości i ogranicza moc silnika tak, by kierowca nie łamał przepisów . Ze względów bezpieczeństwa mocniejsze wciśnięcie pedału przyspieszenia pozwala na osiągnięcie wyższej prędkości .

System ISA jest już oferowany w niektórych samochodach. Znajdziemy go w kilku modelach Forda i Citroena, we Fiacie 500X, Hondzie Civic, niektórych Oplach Mercedesach, Peugeotach, Renault czy Volvo. Oczywiście dziś system można wyłączyć. W przyszłości ma to się jednak zmienić. Jeśli przepisy wejdą w życie w proponowanym brzmieniu, układu ISA - podobnie jak systemu zapobiegania wypadkom czołowym i potrąceniom - nie będzie dało się dezaktywować.