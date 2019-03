Nowe obowiązkowe wyposażenie aut od maja 2022 r. Jest zgoda

Wszystkie zainteresowane strony zgadzają się na wprowadzenie dodatkowych elementów obowiązkowego wyposażenia aut. Celem zmiany prawa jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Komisje Europejska, Parlament Europejski i przedstawiciele państw członkowskich poparli zmianę unijnego prawa w zakresie wyposażenia nowych samochodów. W myśl projektowanych regulacji od maja 2022 r. każde auto będące nowym modelem czy generacją , opuszczając fabrykę, będzie musiało posiadać na pokładzie szereg aktywnych systemów bezpieczeństwa . Od maja 2024 r. będzie to dotyczyło wszystkich sprzedawanych nowych samochodów .

Działanie układu Inteligent Speed Asisstance polega na automatycznym dostosowaniu maksymalnej prędkości pojazdu do dozwolonej wartości. ISA posługuje się mechanizmem odczytywania wskazań znaków drogowych oraz pozycjonowaniem pojazdu za sprawą GPS-u. Oczywiście system będzie można dezaktywować i pojechać szybciej, ale i tak budzi on emocje z powodu niedopracowania technologii, do którego przyznają się nawet sami producenci. Zdarza się, że system nieprawidłowo interpretuje znaki ograniczenia prędkości i wyhamowuje auto bez potrzeby, a czasem wręcz odwrotnie - pozwoli się rozpędzić ponad dopuszczalny limit.