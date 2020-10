Od 1 listopada zmiana w kursach i egzaminach na A2. Koniec absurdalnego wymogu

Prawo jazdy kategorii A2 można uzyskać po ukończeniu 18 lat i daje one uprawnienia do jazdy motocyklami o maksymalnej mocy 35 kW czyli niecałych 48 KM. Dodatkowo jest też limit maksymalnego stosunku mocy do masy wynoszący 0,2 kW/kg, co w przypadku najmocniejszych dopuszczalnych dla kategorii A2 maszyn oznacza, że muszą one ważyć przynajmniej 175 kg. Dodatkowym obostrzeniem jest to, że maksymalna moc 35 kW może też wynikać ze "zdławienia" silnika, który generuje maksymalnie dwa razy większą moc, czyli 70 kW.