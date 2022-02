Nowy "terenowy" skuter Honda ADV350 w polskich salonach jeszcze w lutym

Honda ADV350 może nie jest tak imponująca jak największy model X-ADV, ale od Forzy 350, na której bazuje, różni się nie tylko wyglądem. Jednak oczywiście to stylistyka jest jednym z najważniejszych aspektów, który ma przyciągnąć klientów do tego jednośladu. Choć cały czas mamy do czynienia z klasycznym kształtem skutera, to jego nadwozie pełne jest ostrych linii i przetłoczeń kojarzących się z motocyklami klasy adventure.