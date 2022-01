Nowy pomysł na komfort. BMW szykuje wyjątkowe siedzenie

W internecie pojawiły się szkice patentowe BMW, które przedstawiają siedzenie z regulowaną szerokością. Niemiecka marka szykuje coś, co może znacząco poprawić komfort jazdy. Jak można się spodziewać, patent sugeruje, że rozwiązanie to trafi do modelu turystycznego klasy adventure, czyli zapewne na początku do największego GS-a (może już do powstającego modelu BMW R 1300 GS).