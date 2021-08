Nowy model Moto Guzzi przyłapany na sesji zdjęciowej. V100 to prawdziwa rewolucja

Od początku spodziewano się, że będzie to motocykl o współczesnym wyglądzie i tak faktycznie będzie. Co więcej, nowy model Moto Guzzi to motocykl sportowo-turystyczny. Wiemy to dzięki zdjęciom, na których przyłapano V100 w trakcie oficjalnej sesji zdjęciowej. Choć fotografie opublikowane na Instagramie mają kiepską jakość (były robione z daleka), to nieco więcej mówią o sylwetce tego motocykla.