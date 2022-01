Nowy model ma być produkowany w Polsce. Indian Scout Rogue już niedługo

Numery VIN zdradzają też, gdzie będzie produkowany Indian Scout Rogue. Wszystko wskazuje, że będzie on wytwarzany zarówno w USA w fabryce w Spirit Lake w Iowa, jak i w Europie w polskim zakładzie firmy Polaris (do której należy Indian) w Opolu. Co ciekawe, Rogue ma powstawać też w trzeciej fabryce amerykańskiej firmy, która mieści się w Wietnamie. Oznaczałoby to, że model ten ma być też skierowany do azjatyckich klientów.