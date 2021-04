Indian zarejestrował nową nazwę. Czym będzie Scout Rogue?

Polaris, firma do której należy marka Indian, zarejestrował nazwę nowego modelu Scout Rogue. Zaowocowało to pojawieniem się wielu domysłów co to tego, jak będzie prezentował się nowy motocykl.

Indian Scout Źródło: Materiały prasowe , Fot: Indian