Nowy Harley-Davidson 13 lipca. Będzie to wersja produkcyjna modelu 1250 Custom

Choć do premiery jeszcze trzy tygodnie, to już sporo wiemy o nowym motocyklu Harleya-Davidsona. Będzie on nieco odbiegał stylem od klasycznych modeli amerykańskiej marki, ale w jego przypadku na pewno nikt nie powie, że nie wygląda jak harley. Będzie to propozycja dla tych, którzy lubią bardziej dynamiczną jazdę, można więc liczyć na to, że amerykańscy inżynierowie popracują nad konstrukcją i zawieszeniem. Na szczegóły musimy jeszcze chwilę poczekać.