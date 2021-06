Nowe przepisy od 1 czerwca 2021 r. Zobacz wszystkie zmiany

Pierwszeństwo dla pieszego już przed przejściem

Potrącenia pieszych na przejściach nadal nie należą do rzadkości. Dlatego wzorem wielu innych krajów europejskich (np. Niemiec) nowe przepisy dają pierwszeństwo pieszym nie tylko wtedy, gdy już są na przejściu, ale też tym na nie wchodzącym. W praktyce oznacza to, że kierowca musi się zatrzymać przed przejściem w momencie, gdy pieszy już się do niego zbliża. Prawo jednak nie definiuje dokładnie w jakiej odległości od pasów musi znajdować się pieszy.