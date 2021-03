Małe dual sporty od Aprilii odświeżone. Debiutują nowe SX 125 i RX 125

Aprilia SX i RX to bliźniacze modele o niemal identycznej konstrukcji, ale mające innych charakter, który najłatwiej poznać po oponach. SX 125 to maszyna do supermoto, która choć radzi sobie na luźnej nawierzchni, to w większym stopniu służy do jazdy po asfalcie. Natomiast RX 125 to model bardziej terenowy.