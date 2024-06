Nowe kolory Triumphów. Coroczne odświeżenie

W przypadku stylowo wyglądających modeli z linii Modern Classics szeroki wybór malowań i nowe ciekawe opcje są wręcz kluczowe. W końcu w tych motocyklach prezencja jest niezwykle ważna. Co prawda nowe kolory nie pojawią się we wszystkich modelach, ale jest w czym wybierać. Nowości to:

Scrambler 900 - Kingfisher Blue,

Bonneville Speedmaster - Snowdonia White/Cranberry Red,

Bonneville T100 - Aluminium Silver/Baja Orange,

Bonneville T120 - Crystal White/Cranberry Red,

Bonneville Bobber - Matt Graphite/Matt Baja Orange,

Speed Twin 900 - Matt Phantom Black/Matt Crystal White.