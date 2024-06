Triumph Bonneville T120 w stylu rock’n’rolla. Elvis by jeździł

Pomyślicie to co ja - kolejna wersja specjalna Triumpha. Ale tym razem ma ona naprawdę dobre zaczepienie w historii, gdyż Elvis Presley (którego imię nosi ta edycja limitowana modelu T120) sam był fanem tego motocykla. Specjalne malowanie klasycznej maszyny to niezła zachęta dla fanów króla rock’n’rolla czy muzyki w ogóle.