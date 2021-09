Nowe kolory na nowy rok. Kawasaki Ninja 1000SX i Vulcan S zmieniają barwy

Kawasaki Vulcan S to cruiser łączący w swoim wyglądzie klasykę z odrobiną nowoczesności. Nietypowo dla takich motocykli jego dwucylindrowy silnik o pojemności 649 cm3 ma układ rzędowy. Moc tej jednostki napędowej to 66 KM, ale dostępne jest też zdławienie pod kategorię A2. Jedną z ciekawszych opcji Vulcana S jest Ergo-Fit, czyli system, który oferuje kombinacje różnych wysokości siedziska, podnóżków i kierownicy, co pozwala dobrze dostosować motocykl pod siebie.