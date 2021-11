Nowa Yamaha XSR900 wjeżdża na rynek. Nowości jest sporo

Dzięki ramie Deltabox (ze zmienną grubością ścianek, od 1,7 mm do 3,5 mm), obniżeniu pozycji główki ramy czy nowemu, dłuższemu wahaczowi (o 55 mm) XSR900 ma mieć zupełnie inny charakter od swojego bliźniaka. Znajdziemy za to tutaj te same, kute obręcze kół, dzięki którym udało się obniżyć masę o 700g. To podobno najlżejsze felgi w historii Yamahy. Sam motocykl ma 193 kg.