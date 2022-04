Nowa "moda" u złodziei. We Włoszech już ostrzegają

Najczęściej kradzieże dotyczą miejskich skuterów wypożyczanych na minuty. Z jednej strony są to duże floty elektrycznych jednośladów, a z drugiej często gorzej zabezpieczone i mniej pilnowane niż te należące do indywidualnych kierowców. Dziś, w czasie, gdy raczej taki akumulator sam w sobie nie będzie dawał się wykorzystać gdzie indziej (zmieni się to wraz z postępującą standaryzacją), złodzieje kradną baterie głównie po to, żeby je później rozłożyć i sprzedać ich części.