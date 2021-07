Niemcy protestują przeciwko ograniczeniom prędkości dla motocyklistów

Niemieccy motocykliści (i ci odwiedzający ten kraj) mają powód do niezadowolenia. Lokalne władze w różnych regionach wprowadzają ograniczenia tylko dla jednośladów. Ma to zniechęcić motocyklistów do jazdy po niektórych drogach. Najgłośniejszym przypadkiem jest wprowadzenie dla motocykli ograniczenia prędkości do 50 km/h na słynnej drodze B500 na południe od Stuttgartu.