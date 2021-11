Nie można się nie uśmiechnąć. Dwa customowe projekty na bazie Hondy Navi

Amerykański oddział Hondy zaprezentował właśnie nietypowy model Navi. Jest to Skuter, który wygląda jak motocykl, ma silnik z gaźnikiem i do tego kosztuje grosze. Jeśli to kogoś nie przekonało, że jest to fajny jednoślad, to teraz zaprezentowano dwa customy stworzone na jego bazie i są one świetne.