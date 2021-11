Najdziwniejszy nowy model na świecie. Honda Navi to pół motocykl, pół skuter... na gaźniku

Oznacza to, że mimo atrakcyjnego i może nawet nowoczesnego wyglądu, Honda Navi to prosta maszyna w starym stylu. Nawet zegary to mają tylko dwie kontrolki, prędkościomierz, drogomierz i wskaźnik paliwa. To wszystko przekłada się na największą zaletę tego jednośladu – cenę. Navi kosztuje 1807 dolarów, czyli niecałe 7,5 tys. zł. Tak, tylko tyle trzeba zapłacić za nowy motocykl.