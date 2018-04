Nie będzie więcej fotoradarów. I tak jest ich za dużo

Hucznie zapowiadany rozwój systemu kontroli prędkości na polskich drogach zaczyna odchodzić w zapomnienie. CANARD nie wyrabia się z wystawianiem mandatów, więc sporą ich część pomija. Więcej niż połowa kierowców unika kar.

Gdy w 2016 roku odebrano strażom miejskim fotoradary, zapowiadano jednocześnie rozwój w zakresie automatycznego systemu kontroli prędkości. Powstały co prawda odcinkowe pomiary , ale na tym praktycznie się skończyło. Urządzeń należących do straży miejskich nikt nie chciał, nawet niektóre fotoradary stacjonarne zniknęły z polskich dróg.

Zarządzający obecnie wszystkimi fotoradarami CANARD nie wyrabia się z wystawianiem mandatów. Już w połowie 2016 roku serwis brd24.pl ujawnił, że około 1/4 fotoradarów nie pracuje prawidłowo . Co prawda robią zdjęcia, ale tylko kierowcom przekraczającym prędkość o 30-40 km/h.

Jednak to nie wszystko. Przykładowo, w 2015 roku aż 70 proc. kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość i przyłapanych przez fotoradary uniknęło mandatu. Przyczyna jest prosta – niskie zasoby kadrowe CANARD związane z brakiem zmiany prawa w tym zakresie.

Choć rząd zapowiadał zakupienie 600 nowych fotoradarów już w 2017 roku, to jednak nie wpisano tego do rządowego planu poprawy bezpieczeństwa na lata 2018-2019. Cóż, zbliżają się wybory parlamentarne. Dlatego możemy się spodziewać, że do 2020 roku na drogach nie stanie żaden nowy fotoradar.