Najbardziej awaryjne miejskie auta. Ranking "What Car?"

Brytyjski ranking "What Car?" to niezwykłe zestawienie dotyczące awaryjności. Publikowana co roku lista jest oparta na badaniach ankietowych. Z jednej strony brak oparcia w twardych danych pozyskanych na przykład z warsztatów czy od pomocy drogowej sprawia, że nie ma pewności co do prawdziwości informacji przedstawianych w opracowaniu. Z drugiej jednak strony forma ankiety sprawia, że w brytyjskim rankingu pod uwagę brane są wszystkie usterki, jakie miały miejsce w przypadku danego auta. Także te, które nie wyszły na światło dzienne podczas przeglądu i nie unieruchomiły pojazdu.