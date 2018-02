Nagrywanie badań technicznych ma wyeliminować problem z lewymi przeglądami. Na ten pomysł wpadł minister ds. smogu

Pełnomocnik rządu ds. walki ze smogiem chce, aby każde badanie techniczne podczas obowiązkowego przeglądu było nagrywane. Ma to poprawić jakość czynności wykonywanych przez diagnostę oraz uniemożliwić fałszerstwa.



Minister Piotr Woźny zwrócił uwagę na fakt, że w Polsce tylko 2 proc. pojazdów nie przechodzi obowiązkowego, corocznego badania technicznego, podczas gdy w Niemczech jest to blisko jedna czwarta. Czy to oznacza, że Niemcy jeżdżą gorszymi autami? Zarówno minister jak i my, bardzo w to wątpimy. Jak ma być rozwiązany problem podbijania dowodów rejestracyjnych na lewo?