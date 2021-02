Na Filipinach chcą zakazać jazdy z pasażerem na motocyklu

Motocykle i skutery to w większości pojazdy dwuosobowe, ale w wielu rozwijających się krajach jazda z pasażerem (lub nawet pasażerami) jest bardzo popularna. Tak jest też na Filipinach, jednak prezydencki doradca zaproponował wprowadzenie tam zakazu jazdy we dwójkę, tłumacząc to walką z przestępczością. Uderzy to też w turystów.

Motocykle to popularny środek transportu na Filipinach. Źródło: Getty Images , Fot: Ezra Acayan