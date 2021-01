MV Agusta łączy dział techniczny ze stylistycznym. Na ich czele nowy szef

Przy tworzeniu motocykli, tak jak innych maszyn i urządzeń, często pojawia się problem. Styliści wymyśląją coś wyjątkowego, lecz okazuje się, że nie pasuje to do tego, co stworzyli inżynierowie. Oczywiście nie da się tego zupełnie przeskoczyć, ale MV Agusta stara się maksymalnie ułatwić pracę między tymi dwoma działami, łącząc je w jeden organizm w swojej strukturze.