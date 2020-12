Motocykle Hero z logo Harleya-Davidsona. Nieoczekiwany zwrot akcji w Indiach

Nowe szefostwo Harleya-Davidsona postanowiło jednak nie tylko zamknąć fabrykę, ale całkowicie wycofać się z Indii. To spowodowało (delikatnie mówiąc) duże niezadowolenie dealerów amerykańskiej marki i nawet zaczęło się mówić o pozwie zbiorowym, który wystosują przeciwko Harleyowi-Davidsonowi. Udało się jednak znaleźć rozwiązanie i podpisano umowę z indyjską motocyklową marką Hero . Jak się okazuje, efekty tego porozumienia będą dużo dalej posunięte, niż można by się spodziewać.

Na razie Hero przejęło i zmieniło branding 10 salonów Harleya, a los pozostałych 23 powinniśmy poznać niedługo. Indyjska firma będzie też odpowiedzialna za serwis i sprzedaż części do motocykli amerykańskiej marki. To jednak nie wszystko. Prawdziwą bombą była wypowiedź Niranjana Gupty, który w Hero odpowiada za finanse firmy. W rozmowie z indyjskimi mediami zapowiedział, że częścią umowy jest też to, że Hero będzie produkować motocykle klasy premium, które będą sprzedawane z logo Harleya-Davidsona.